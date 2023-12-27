«РВ»: Новую фазу наступления на Авдеевку начала Армия РФ

Начались ключевые сражения за Авдеевку. По информации rusvesna.su, город под угрозой падения. Отмечается, что российские военные перешли к новой фазе наступления с целью окружить город и получить полный контроль над ним.
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