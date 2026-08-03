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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мудрик приехал в Гонконг на предcезонку «Челси». Вингер не играл с декабря 2024-го

Михаил Мудрик прибыл на предсезонный сбор «Челси» в Гонконге. Напомним, на прошлой неделе вингер лондонского клуба, который был отстранен от футбола с декабря 2024 года за нарушение антидопинговых правил, получил разрешение вернуться к соревнованиям.

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