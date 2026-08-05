Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

"Это был триумф": история человека, который поднял со дна "золото Сталина"

"Это был триумф": история человека, который поднял со дна "золото Сталина"

Почти сорок лет пять тонн "золота Сталина" покоились на дне Баренцева моря, пишет Telegraph. Драгоценный груз пошел ко дну вместе с британским крейсером HMS Edinburgh, торпедированным нацистами весной 1942 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии