"Это был триумф": история человека, который поднял со дна "золото Сталина"

Почти сорок лет пять тонн "золота Сталина" покоились на дне Баренцева моря, пишет Telegraph. Драгоценный груз пошел ко дну вместе с британским крейсером HMS Edinburgh, торпедированным нацистами весной 1942 года.
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