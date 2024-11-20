Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин, опасаясь прорыва российских войск Соединенные Штаты поставят Украине противопехотные мины, отправку санкционировал лично Байден.
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Байден одобрил отправку на Украину противопехотных мин, опасаясь прорыва российских войск Соединенные Штаты поставят Украине противопехотные мины, отправку санкционировал лично Байден.
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