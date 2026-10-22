© Svitlana Hulko/Shutterstock/FOTODOMВ погоне за идеальной кожей все больше людей делают ставку на домашние бьюти-гаджеты: микротоки, LED-маски, ультразвуковые скраберы.
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