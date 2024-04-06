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Жители Надымского района ЯНАО отправят на фронт гуманитарную помощь

Жители Надымского района ЯНАО отправят на фронт гуманитарную помощь

Надымские женщины из клуба «Связующая нить» связали около 90 пар носков для бойцов СВО. Вместе с другими нужными вещами их отправят на фронт в очередной партии гуманитарной помощи солдатам, рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

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