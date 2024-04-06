Жители Надымского района ЯНАО отправят на фронт гуманитарную помощь

Надымские женщины из клуба «Связующая нить» связали около 90 пар носков для бойцов СВО. Вместе с другими нужными вещами их отправят на фронт в очередной партии гуманитарной помощи солдатам, рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.