Жители Надымского района ЯНАО отправят на фронт гуманитарную помощь

Надымские женщины из клуба «Связующая нить» связали около 90 пар носков для бойцов СВО. Вместе с другими нужными вещами их отправят на фронт в очередной партии гуманитарной помощи солдатам, рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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