Нуца Бузаладзе представит Грузию на «Евровидении»

Победительница конкурса «Новая волна» в Юрмале в 2014 году Нуца Бузаладзе представит Грузию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2024 году в Мальме 7, 9 и 11 мая, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.