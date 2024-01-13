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Нуца Бузаладзе представит Грузию на «Евровидении»

Нуца Бузаладзе представит Грузию на «Евровидении»

Победительница конкурса «Новая волна» в Юрмале в 2014 году Нуца Бузаладзе представит Грузию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в 2024 году в Мальме 7, 9 и 11 мая, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

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