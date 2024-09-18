Иномарки на автосалоне в Чэнду

Прошло уже больше десяти лет с тех пор, как Китай стал крупнейшим автомобильным рынком в мире. Но последние несколько лет там идут поистине тектонические сдвиги: своим, отечественным брендам «новой волны» удалось отодвинуть с лидерских позиций зарубежные марки.