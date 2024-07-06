Самое бесполезное орудие Гитлера: что было не так с суперпушкой «Дора»

По мнению начальника Генштаба сухопутных войск гитлеровской Германии генерал-полковника Франца Гальдера, сверхпушка «Дора» хоть и была настоящим произведением искусства, но в плане боеспособности эта громадина оказалась бесполезным орудием.
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