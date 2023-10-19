RS: поддержка Украины может стоить США Западной Европы

Продолжение американской политики на Украине может поставить США перед необходимостью принести в жертву Западную Европу и свои трансатлантические интересы, заявил политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии