Новак рассказал об объеме госфинансирования новых нацпроектов

На реализацию новых нацпроектов до 2030 года предусмотрено выделение более 53 триллионов рублей. Об этом 12 февраля заявил вице-премьер Александр Новак в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации.
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