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Новак рассказал об объеме госфинансирования новых нацпроектов

Новак рассказал об объеме госфинансирования новых нацпроектов

На реализацию новых нацпроектов до 2030 года предусмотрено выделение более 53 триллионов рублей. Об этом 12 февраля заявил вице-премьер Александр Новак в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации.

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