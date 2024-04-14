В Тольятти ищут сбившего ребенка водителя

Происшествие случилось 13 апреля в Автозаводском районе.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, около 22:39 часов водитель предположительно автомобиля Лада Приора совершил наезд на юного пешехода, который двигался по тротуару по правой стороне от проезжей части.
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