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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елесин об АХЛ: «Не согласен, что лига не очень. Там хороших игроков, которые приезжают в Россию и показывают приличный результат. Игра там быстрая и контактная»

Защитник ранее выступал в системе «Калгари». – На какую лигу больше всего похожа АХЛ? – На КХЛ точно не похожа.

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