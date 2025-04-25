Компания под управлением группы РСХБ стала владельцем 50% акций холдинговой компании Авито. Сделка была проведена в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ, Банк) и ООО "Кисмет Капитал Груп" (Kismet, KCG).
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