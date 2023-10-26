Эксперт называет призыв к ЕС ограничить нефть из России попыткой давления на Венгрию

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал своё мнение относительно заявления бывшего главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о необходимости применения антимонопольных мер и введения налогов для компаний, перерабатывающих и реэкспортирующих российскую нефть в Евросоюзе.
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