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На юге Москвы загорелось двухэтажное здание рядом со складом газовых баллонов

На юге Москвы загорелось двухэтажное здание рядом со складом газовых баллонов

В Нагорном районе на юге Москвы локализовали пожар в двухэтажном здании. Огнеборцы работали в опасной близости от склада с газовыми баллонами, сообщил источник 360.

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