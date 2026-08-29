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Миронов после поражения «Ростова» от «Краснодара»: «Нас было 11, их – 12. Нет смысла говорить про судей, меня потом на КДК вызовут. Первый момент с рукой – чистый пенальти»

Полузащитник « Ростова » Алексей Миронов прокомментировал поражение от « Краснодара » (0:1) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ и отмененный пенальти в ворота соперника.

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