Официальные снимки Geely Xingyue L Plus: новый большой Monjaro[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссовер Geely Monjaro дебютировал в 2021 году и впоследствии стал основой для множества моделей, например Renault Grand Koleos или Volga K50.
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