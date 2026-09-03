Суд Екатеринбурга взыскал с ТСН 500 тыс. рублей за травму в лифте

Жительница Екатеринбурга получила 500 тыс. рублей компенсации от местного ТСН после получения травмы в результате аварийного торможения лифта в январе 2024 года.
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