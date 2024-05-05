Актриса София Вергара рассказала о борьбе с зависимостью

Американская актриса колумбийского происхождения София Вергара в 51 год остается эталонной красавицей и одной из самых высокооплачиваемых телезвезд, но, по собственному признанию, страдает пагубной зависимостью.
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