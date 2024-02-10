Лимузин Жаклин Кеннеди продадут с молотка

Если у вас не получилось купить родстер Lamborghini Diablo VT 1997 года выпуска Дональда Трампа, то вот еще один шанс стать владельцем автомобиля знаменитости – президентский лимузин Линдона Бейнса Джонсона, на котором также ездила Жаклин Кеннеди.