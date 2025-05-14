Экономист Варьяш: в одном месте у нас неурожай, в другом – ситуация обратная

Ждать ли роста цен на продукты в связи с весенними заморозками, в интервью радио Sputnik рассказал доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.
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