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Основатель Blackwater оценил силу российской армии

Основатель Blackwater оценил силу российской армии

Основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс заявил, что Армия России быстрее реагирует на угрозы и лучше приспосабливается к западным системам вооружения.

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