Вблизи Нью-Йорка вспыхнули лесные пожары

После недавних лесных пожаров в пригородах Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стихия пришла на противоположное, восточное, побережье США: лесные пожары вспыхнули на острове Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк), сообщает агентство .
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