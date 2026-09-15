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Царьград

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Генконсульство не зафиксировало запросов русских после ливней в Китае

Генконсульство не зафиксировало запросов русских после ливней в Китае

На китайском острове Хайнань из-за проливных дождей эвакуировали 42 тыс. человек. Русские, находящиеся там, не обращались в генконсульство.

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