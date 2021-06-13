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В Тверской области сотрудники ГИБДД провели день открытых дверей для детей летнего пришкольного лагеря

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Бологовскому району провели день открытых дверей для детей летнего пришкольного лагеря.

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