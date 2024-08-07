Стали известны подробности аферы с сухпайками в деле генерала Булгакова

Выявленная в ходе расследования уголовного дела в отношении генерала Дмитрия Булгакова организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределяла преступные роли между представителями предприятий-производителей.
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