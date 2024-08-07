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Стали известны подробности аферы с сухпайками в деле генерала Булгакова

Стали известны подробности аферы с сухпайками в деле генерала Булгакова

Выявленная в ходе расследования уголовного дела в отношении генерала Дмитрия Булгакова организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для армии, распределяла преступные роли между представителями предприятий-производителей.

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Комментарии
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Владимир Лагно
Ничего,&quot;отступного&quot;наворовано много,поделится и уедет отдыхать в &quot;своё имущество&quot;!!!
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