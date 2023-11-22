Режиссер пожаловался Путину на общественный транспорт Екатеринбурга

Сергей Мажаров написал президенту о том, что пассажиры вынуждены ждать на остановках больше получаса и ездить с пересадкамиНа безобразную работу общественного транспорта пожаловался Владимиру Путину режиссёр из Екатеринбурга Сергей Мажаров.
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