Режиссер пожаловался Путину на общественный транспорт Екатеринбурга

Сергей Мажаров написал президенту о том, что пассажиры вынуждены ждать на остановках больше получаса и ездить с пересадкамиНа безобразную работу общественного транспорта пожаловался Владимиру Путину режиссёр из Екатеринбурга Сергей Мажаров.