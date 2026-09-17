🤖 В Крыму представили ИИ-агента для оптимизации бизнес-процессов В рамках благотворительного завтрака «Бизнес с большим сердцем» добавили блок про искусственный интеллект — о том, как он помогает бизнесу оптимизировать процессы.
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