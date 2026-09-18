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Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине

Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят Украине

Американский журналист Такер Карлсон и бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель по очереди, как кувалдой по загривку, лупят Владимира Зеленского свободой слова и правдой-маткой.

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