Президент посетил Курскую область впервые после её освобождения Президент России совершил визит в Курскую область.
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Президент посетил Курскую область впервые после её освобождения Президент России совершил визит в Курскую область.
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