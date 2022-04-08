Шавкат Рахмонов отреагировал на оскорбление Чимаева: «Пусть в лицо мне это скажет»

Шведский боец UFC Хамзат Чимаев оставил комментарий к посту о Шавкате Рахмонове, оскорбив его фразой «Это кто еще за чурбан?».

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