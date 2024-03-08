Игрок "Вашингтона" Мирошниченко: было приятно от реакции Овечкина на гол

20-летний российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Иван Мирошниченко, говоря о своей дебютной шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), высказался о бурной реакции капитана "столичных" Александра Овечкина на свой гол.
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