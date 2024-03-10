Заноза
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Заноза

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Отношения Москвы и Токио придётся строить заново

Отношения Москвы и Токио придётся строить заново

Новый посол РФ не испытывает иллюзий и готов к серьезной работе по расчистке завалов и обломков обрушенных Кисидой японо-российских отношений Источник изображения: fondsk.

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Комментарии
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Ливень
а накуя? нипанимаете вы менталитет японцев - просто епануть и сразу дружба-жвачка-электроника а всё почему? да потому что менталитет такой - который даже в субкультуре активно пропагандируется и восхваляется как факт - СЛУЖИТЬ сильному, СЛУЖИТЬ тому кто тебя победил.  вот так вот всё просто...доказательства? ой да легко - хиросима нагасаки, результаты и СЛУЖБА тем кто их однозначно задавил - северо-недо-американцам япошки не воспринимают кого-то себя равными, от слова вообще!!!- или они (япошки) кому-то служат или им(япошкам) служат...
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