Отношения Москвы и Токио придётся строить заново

Ливень

а накуя? нипанимаете вы менталитет японцев - просто епануть и сразу дружба-жвачка-электроника а всё почему? да потому что менталитет такой - который даже в субкультуре активно пропагандируется и восхваляется как факт - СЛУЖИТЬ сильному, СЛУЖИТЬ тому кто тебя победил. вот так вот всё просто...доказательства? ой да легко - хиросима нагасаки, результаты и СЛУЖБА тем кто их однозначно задавил - северо-недо-американцам япошки не воспринимают кого-то себя равными, от слова вообще!!!- или они (япошки) кому-то служат или им(япошкам) служат...