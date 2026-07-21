МИД: молдавские полицейские применяли к сотрудникам посольства РФ силу

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что сотрудники правоохранительных органов Молдавии применили физическую силу к работникам российского дипломатического представительства и выдвинули им угрозы задержания.
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