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Писатель Беседин: Александр Пушкин не только «наше все», но и наше «везде»

Писатель Беседин: Александр Пушкин не только «наше все», но и наше «везде»

Сегодня, 6 июня — ровно 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. О гении, о нашем все столько всего написано, столько всего сказано — подлинного и выдуманного, умного и не очень, — что в миллионе этих слов и сотнях тысяч текстов запутаться, утонуть можно.

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