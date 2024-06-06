Писатель Беседин: Александр Пушкин не только «наше все», но и наше «везде»

Сегодня, 6 июня — ровно 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. О гении, о нашем все столько всего написано, столько всего сказано — подлинного и выдуманного, умного и не очень, — что в миллионе этих слов и сотнях тысяч текстов запутаться, утонуть можно.
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