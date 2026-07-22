Житель Архангельска обустроил в гараже нарколабораторию

Архангелогородец нашел рецепт наркотиков и превратил гараж в "кухню"В областной столице полиция при поддержке Росгвардии задержала ранее судимого 41-летнего мужчину, который развернул в своем гараже на улице Приморской лабораторию по приготовлению синтетического наркотика.
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