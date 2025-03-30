Митинги в поддержку Дутерте посетили 60 000 филиппинцев

Около 60 тысяч филиппинцев пришли на митинги в честь 80-летия арестованного экс-президента Филиппин Родриго Дутерте в разных городах страны, сообщила 30 марта пресс-служба Филиппинской национальной полиции.
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