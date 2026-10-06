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Пункт-А

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На юге Астраханской области на пятые сутки нашли в реке приехавшего отдохнуть ростовчанина

На юге Астраханской области на пятые сутки нашли в реке приехавшего отдохнуть ростовчанина

Тело передали полиции. Очередная трагедия на воде в Астраханской области произошла еще на прошлой неделе, когда 1 октября в Володарском районе пропал 26-летний житель Ростовской области, приехавший отдохнуть в с.

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