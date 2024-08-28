Массовое ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде: 61-летний водитель "Лады" не справился с управлением

Крупная автомобильная авария произошла сегодня утром на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. По данным регионального управления ГИБДД, причиной инцидента стало недостаточное расстояние между транспортными средствами.
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