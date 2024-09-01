Что изменится в жизни тамбовчан с 1 сентября

В сентябре в силу вступят ряд нововведений, которые так или иначе повлияют на жизнь тамбовчан. Они коснутся водителей легкового и грузового транспорта, экскурсоводов и гидов-переводчиков, застройщиков и собственников квартир, школьников и организации учебного процесса, зарубежных банков, управляющих компаний, процедур банкротства и расторжения брака и других сфер.