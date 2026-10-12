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Чемпионат России (жен). 3-й тур. «Динамо Метар» сыграет с «Енисеем», другие матчи

С 13 по 18 октября пройдут матчи третьего тура женского чемпионата России по волейболу.  Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины 3-й тур 13 октября Динамо Метар – Енисей – 17.

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