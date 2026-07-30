В центральной России велосипедиста засосало под поезд. Мужчина погиб

В центральной России велосипедиста засосало под поезд. Мужчина погибНа Горьковской железной дороге в Нижегородской области произошла трагедия — 29 июля на перегоне между Балахной и Правдинском погиб велосипедист.
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