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Аргументы недели

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Зеленский заявил о потере 50 тысяч солдат, но отказался назвать число пропавших

Зеленский заявил о потере 50 тысяч солдат, но отказался назвать число пропавших

Владимир Зеленский в интервью Fox News озвучил новые цифры потерь украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли убитыми примерно 50 тысяч человек, ещё около 400 тысяч получили ранения.

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