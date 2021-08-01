Поздняков о конфликте Губерниева и Чепика: «Я на стороне наших пловцов. Лучше слушать экспертов, Губерниев занимался греблей, а не плаванием»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде-2020 и прокомментировал перепалку главного тренера сборной России Сергея Чепика и комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде-2020 и прокомментировал перепалку главного тренера сборной России Сергея Чепика и комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.
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