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Поздняков о конфликте Губерниева и Чепика: «Я на стороне наших пловцов. Лучше слушать экспертов, Губерниев занимался греблей, а не плаванием»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подвел итоги выступления российских пловцов на Олимпиаде-2020 и прокомментировал перепалку главного тренера сборной России Сергея Чепика и комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева.

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