Петербуржцев предупредили о рисках заражения в водоемах

Летний сезон привлекает многих к водным развлечениям, но врачи предупреждают о скрытых угрозах. Эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева поделилась информацией о потенциальных опасностях, связанных с купанием в стоячих водоемах.
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