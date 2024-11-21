В Анапе прокуратуре через суд пришлось заставлять мэрию оказать помощь погорельцам с улицы Объездной

В Анапе прокуратуре через суд пришлось заставлять мэрию оказать помощь погорельцам с улицы ОбъезднойАнапская межрайонная прокуратура через суд заставила мэрию курорта оказать помощь жильцам многоквартирного дома на ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии