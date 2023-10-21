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Гаубицу FH‑70 британского производства ликвидировали на запорожском направлении

Гаубицу FH‑70 британского производства ликвидировали на запорожском направлении

РИАМО - 21 окт. На запорожском направлении СВО украинская армия потеряла гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, гаубицу М119 американского производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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