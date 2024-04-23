В Косино-Ухтомском построят новый ФОК

В II квартале 2024 года на востоке Москвы выставят на торги участок площадью 0,6 га. Инвестор сможет построить там здание с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК), заявил Максим Гаман, глава Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.