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В Косино-Ухтомском построят новый ФОК

В Косино-Ухтомском построят новый ФОК

В II квартале 2024 года на востоке Москвы выставят на торги участок площадью 0,6 га. Инвестор сможет построить там здание с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК), заявил Максим Гаман, глава Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

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