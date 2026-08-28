ЦСКА отомстит «Акрону», «Краснодар» разберется с «Ростовом», а «Спартак» разгромит «Оренбург». Экспресс на РПЛ

Ставим с коэффициентом 6.81.В пятницу стартует шестой тур РПЛ. Лидер чемпионата «Краснодар» примет «Ростов», «Спартак» после убедительной победы над «Зенитом» сыграет дома с «Оренбургом», а ЦСКА, обыгравший «Локомотив», отправится в гости к «Акрону».